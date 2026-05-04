🎧 Talento generaleño rumbo a grandes escenarios

El DJ generaleño Javier Cordero Monge, conocido como DJ GOSVE, continúa abriéndose paso en la escena internacional y representando con orgullo a Pérez Zeledón y a Costa Rica.

El artista formará parte del America Tour como telonero del reconocido DJ internacional Martin Garrix, en un evento que se realizará el próximo 27 de noviembre en Parque Viva.

Una oportunidad importante que posiciona el talento local en escenarios de alto nivel y que refleja el crecimiento de la música electrónica nacional.

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