Search in the website:

Noticias

UISIL Impulsando el talento emprendedor en Pérez Zeledón

15 abril 2026

La Universidad Internacional San Isidro Labrador (UISIL), sede Pérez Zeledón, realizó una Feria de Emprendedores en conmemoración del Día del Emprendedor, generando un espacio para visibilizar, impulsar y fortalecer iniciativas tanto dentro como fuera de la comunidad académica.

🛍️ Emprendedores como doña Yorleny Arias destacaron la importancia de estas oportunidades para dar a conocer sus productos y seguir creciendo.

🍍🥕 Además, la feria reunió propuestas innovadoras como ceviches de frutas y verduras, y ofreció el taller “Tú eres tu marca más poderosa”, enfocado en fortalecer la identidad de los participantes.

💡 Para UISIL, estas actividades reflejan su compromiso con la formación integral, la innovación y el desarrollo económico del cantón.

Related articles

88 Stereo