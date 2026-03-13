La Junta de Protección Social entrega inmueble a Fundación de Cuidados Paliativos en Pérez Zeledón

💙 Junta de Protección Social entrega inmueble a Fundación de Cuidados Paliativos en Pérez Zeledón

La Junta de Protección Social realizó la entrega de un inmueble a la Fundación del Dolor y Cuidados Paliativos de Pérez Zeledón, con una inversión cercana a los ₡161 millones, con el objetivo de fortalecer la atención y el acompañamiento que brinda esta organización en la región. 🏥

Estos apoyos forman parte de los proyectos sociales que impulsa la institución y que benefician a distintas organizaciones que trabajan con personas menores de edad, adultos mayores y poblaciones vulnerables. 🤝

🎟️ Estos recursos se generan gracias a la venta de lotería, chances y raspaditas, que permiten continuar financiando programas sociales en el país.

✨ Cada compra de lotería también se convierte en ayuda para quienes más lo necesitan.

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