🚦👧🧑 Educación vial que transforma vidas en Pérez Zeledón

El Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) celebró el segundo aniversario del parque vial en el cantón, un espacio dedicado a formar a niños y jóvenes en movilidad segura, saludable y sostenible.

📉 Gracias a esta iniciativa, Pérez Zeledón ha logrado reducir los accidentes en carretera, evidenciando el impacto positivo de la educación vial.

🏫 El parque está abierto a estudiantes del Ministerio de Educación Pública y también a centros educativos privados interesados en participar.

👉 Para más información, puede comunicarse con la Dirección de Proyectos del COSEVI.

💚 Educar hoy es prevenir mañana.

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