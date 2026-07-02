Adultos mayores de Pérez Zeledón fortalecen sus habilidades digitales.

Personas adultas mayores participaron en una jornada de capacitación organizada por kölbi en el Hotel del Sur, donde aprendieron sobre el uso seguro de la tecnología, la protección de sus datos personales y herramientas digitales para facilitar su vida diaria.

La iniciativa buscó brindar mayor confianza en el uso de Internet, promoviendo la inclusión digital, la autonomía y una participación más activa en un mundo cada vez más conectado.

Con estas acciones, kölbi reafirma su compromiso de acercar la tecnología y el conocimiento a todas las generaciones.

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