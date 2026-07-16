Raptor fortalece su presencia en Costa Rica con nuevo sabor de energizante

Raptor lanzó su nuevo sabor: Tornado Mora Azul, con una propuesta que no solo llegó a los puntos de venta, sino que está recorriendo la ciudad. Este lanzamiento forma parte de la estrategia de innovación de la marca y responde a la creciente preferencia por bebidas energéticas con perfiles de sabor más diferenciados.

Tornado Mora Azul llega para ampliar el portafolio de Raptor con una experiencia frutal, intensa y refrescante, manteniendo la esencia energética que caracteriza a la marca. De esta forma, Raptor sigue sorprendiendo a sus consumidores y fortalece su presencia en el mercado centroamericano.

“Este nuevo sabor surge como respuesta a consumidores que buscan energía con una experiencia diferente y memorable. Tornado Mora Azul es una propuesta atrevida que refleja la evolución constante de Raptor dentro de la categoría de energizantes”, comentó Anthony Dávila, gerente de marca regional de Raptor.

El nuevo sabor, que ya se encuentra disponible en los principales puntos de venta del país, se presenta en lata de 473 ml, con un diseño renovado que resalta tonos vibrantes y elementos gráficos inspirados en el concepto Tornado.

“Raptor es para el verdadero trabajador duro. Tornado Mora Azul está hecho para darle una nueva experiencia de sabor y energía a quienes no se rinden y buscan mantenerse activos durante el día”, añadió Ricardo López, gerente de categoría de energizantes en Maravilla.

Con Tornado Mora Azul, Raptor refuerza su compromiso con la innovación y busca conectar con consumidores que valoran nuevas experiencias de sabor dentro de la categoría de bebidas energéticas.

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