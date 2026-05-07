🐶🐱❤️ Refugio Costa Ballena: amor y esperanza para perros y gatos
El Refugio Costa Ballena es una organización sin fines de lucro dedicada al rescate, rehabilitación y cuidado de perros y gatos en condición de abandono o vulnerabilidad en la Zona Sur de Costa Rica 🌿
🤝 Gracias al trabajo de voluntarios y al apoyo de la comunidad, cientos de animales han recibido atención, alimentación, tratamientos médicos y la oportunidad de encontrar un hogar lleno de amor.
✨ Además de rescates, el refugio impulsa campañas de esterilización, vacunación y educación sobre bienestar animal.
📍Si desea colaborar, adoptar o brindar ayuda:
Para castración
📞 8834-6891
💙 Cada aporte hace la diferencia en la vida de muchos peluditos que esperan una segunda oportunidad.