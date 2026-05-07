🐶🐱❤️ Refugio Costa Ballena: amor y esperanza para perros y gatos

El Refugio Costa Ballena es una organización sin fines de lucro dedicada al rescate, rehabilitación y cuidado de perros y gatos en condición de abandono o vulnerabilidad en la Zona Sur de Costa Rica 🌿

🤝 Gracias al trabajo de voluntarios y al apoyo de la comunidad, cientos de animales han recibido atención, alimentación, tratamientos médicos y la oportunidad de encontrar un hogar lleno de amor.

✨ Además de rescates, el refugio impulsa campañas de esterilización, vacunación y educación sobre bienestar animal.

📍Si desea colaborar, adoptar o brindar ayuda:

Para castración

📞 8834-6891

💙 Cada aporte hace la diferencia en la vida de muchos peluditos que esperan una segunda oportunidad.

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