III Mega Limpieza de Corcovado 2026

Durante los días 1, 2 y 3 de mayo, cientos de voluntarios nacionales y extranjeros participaron en la III Mega Limpieza en Corcovado, enfrentando fuertes condiciones climáticas para proteger uno de los ecosistemas más importantes del planeta. 🙌♻️

Gracias al esfuerzo colectivo, se lograron recolectar 3 toneladas y 984 kilos de residuos en sectores como Playa Llorona, una zona que actualmente enfrenta una grave problemática por contaminación de plástico.

La jornada reunió a organizaciones, instituciones, comunidades, empresas privadas y voluntarios comprometidos con la conservación ambiental. Además, se destacó el enorme trabajo realizado por los guardaparques, quienes estuvieron presentes antes, durante y después de cada jornada, apoyando la logística, seguridad y protección del Parque Nacional Corcovado. 🌿👏

“Corcovado no es un lugar para protagonismos, sino para trabajar y generar conciencia”, señalaron organizadores y voluntarios, quienes hicieron un llamado urgente a continuar defendiendo este tesoro natural.

Como parte de este movimiento ambiental, también se anunció el reto 🔥 Corcovado Challenger, una iniciativa que reunirá a 30 voluntarios en noviembre de 2026 para vivir durante 8 días en Playa Llorona, realizando labores de limpieza y conservación en condiciones extremas.

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