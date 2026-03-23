Coopeagropal RL inaugura centro gastronómico y estadio en El Roble de Laurel

Coopeagropal inaugura centro gastronómico y estadio en El Roble de Laurel La cooperativa Coopeagropal realizó este 20 de marzo la inauguración de un nuevo centro gastronómico y el estadio Ricardo Fernández, en la comunidad de El Roble de Laurel, como parte de su compromiso con el desarrollo de la zona sur. Estas obras buscan fortalecer la economía local, generar espacios de recreación y dinamizar la actividad productiva de la comunidad, beneficiando a vecinos y productores de la región. La actividad contó con la participación de representantes de la cooperativa, líderes comunales, vecinos y los principales medios de comunicación de la zona sur entre ellos 88 Stereo quienes destacaron el impacto positivo de estos proyectos en el crecimiento y bienestar de la comunidad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...