🚜 Más inversión para el desarrollo de Pérez Zeledón

La Municipalidad de Pérez Zeledón incorporó, con recursos propios, un nuevo equipo tipo backhoe, con el objetivo de fortalecer la ejecución de proyectos comunales en el cantón.

Este equipo permitirá optimizar labores como el mantenimiento de caminos, limpieza de drenajes y atención de emergencias, brindando una respuesta más ágil a las necesidades de las comunidades.

La inversión realizada fue de 70 millones de colones. reafirmando el compromiso municipal con el desarrollo de infraestructura y una mejor calidad de vida para la población generaleña.

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