⚠️ Alerta en el Pacífico Sur por pesca ilegal con carnada viva

Una práctica prohibida continúa afectando nuestras aguas…

El uso de carnada viva está aumentando la captura…

pero también el daño a la vida marina 🌊

Tortugas, tiburones y muchas otras especies están siendo expuestas a un riesgo innecesario 🐢🦈

Desde Puerto Jiménez, esfuerzos de conservación liderados por Pete Bethune a bordo del MODOC buscan evidenciar esta problemática y proteger uno de los ecosistemas más valiosos del país 🚤

Lo que ocurre en el mar…

también nos afecta a todos 🌎

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