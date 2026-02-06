💰📊 Educación financiera: una herramienta para tu bienestar 📊💰

Tomar buenas decisiones con tu dinero marca la diferencia hoy y en el futuro.

En esta nota te compartimos consejos prácticos para fortalecer tu educación financiera, entender por qué es tan importante y cómo puede ayudarte a manejar mejor tus ingresos, gastos y metas.

Esta información forma parte del trabajo de la Oficina del Consumidor Financiero, que promueve consumidores más informados y protegidos.

🔎 Conocé más, aprendé y fortalecé tu relación con el dinero en

👉 www.ocf.fi.cr

✨ Informarse es el primer paso para decidir mejor.

