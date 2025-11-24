COOPEAGRI celebra 63 años de historia, trabajo y desarrollo en Pérez Zeledón

🎉 COOPEAGRI celebra 63 años de historia, trabajo y desarrollo para Pérez Zeledón 🎉

Este aniversario reunió a socios y socias fundadoras, quienes hace más de seis décadas dieron vida a una cooperativa que nació con una inversión de ₡126.400 y el esfuerzo de 391 asociados.

Hoy, esa visión se ha convertido en uno de los mayores generadores de empleo y progreso en el cantón.

Entre los asistentes destacó la emoción de don Carlos Navarro Vargas, socio fundador, quien expresó con orgullo la ilusión y alegría de haber sido parte del inicio de esta gran historia cooperativa.

Desde Radio 88 Stereo, extendemos una cálida felicitación a COOPEAGRI por sus 63 años de trabajo, compromiso y por seguir llevando desarrollo y bienestar a las familias de Pérez Zeledón.

✨ ¡Felicidades por este legado que sigue creciendo! ✨

