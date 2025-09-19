🚛💧 Pérez Zeledón incorpora un nuevo camión cisterna

La Municipalidad de Pérez Zeledón anunció la llegada de un moderno camión cisterna a la flotilla del Departamento de Gestión Vial Cantonal, con el objetivo de reforzar los proyectos de infraestructura en el cantón.

Este equipo, con capacidad de 10 mil litros de agua y un sistema de bombeo capaz de cargar hasta 1000 litros por minuto, será un aliado fundamental en el desarrollo de obras viales, aportando eficiencia y mejores resultados.

Además, su utilización permitirá disminuir el polvo en las rutas de lastre, generando un beneficio directo para las comunidades.

💰 La inversión de esta unidad supera los 95 millones de colones, reflejando el compromiso del gobierno local con el bienestar y el progreso de Pérez Zeledón.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...