Noticias

Nuevo cargador para fortalecer El Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Zeledón

9 diciembre 2025

El Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Zeledón presentó un nuevo cargador, una maquinaria que viene a reforzar el manejo de residuos orgánicos que se realiza en el Centro de Transferencia.

♻️✨ Este equipo permitirá optimizar las labores diarias, mejorar los procesos y fortalecer el trabajo ambiental que se desarrolla en el cantón.

💰📈 La inversión realizada para adquirir este cargador supera los 200 mil dólares, demostrando el compromiso municipal con un manejo responsable y eficiente de los residuos.

