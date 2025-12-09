Nuevo cargador para fortalecer El Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Zeledón

El Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Zeledón presentó un nuevo cargador, una maquinaria que viene a reforzar el manejo de residuos orgánicos que se realiza en el Centro de Transferencia.

♻️✨ Este equipo permitirá optimizar las labores diarias, mejorar los procesos y fortalecer el trabajo ambiental que se desarrolla en el cantón.

💰📈 La inversión realizada para adquirir este cargador supera los 200 mil dólares, demostrando el compromiso municipal con un manejo responsable y eficiente de los residuos.

