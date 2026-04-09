Puntarenas celebrará el Día de las Buenas Acciones con festival en Playa Dominical

Este domingo 12 de abril, a partir de las 9 de la mañana, Playa Dominical será escenario del Festival de Buenas Acciones, una iniciativa que busca promover la participación ciudadana, el bienestar comunitario y el cuidado del medio ambiente mediante actividades recreativas y de impacto social.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de juegos tradicionales, carreras y dinámicas familiares, además de sumarse a acciones como la limpieza de playas y la restauración de suelos. Estas actividades no solo buscan generar espacios de convivencia, sino también fomentar la conciencia ambiental y el compromiso con la protección de los recursos naturales.

“El Festival de Buenas Acciones es un espacio que trasciende lo recreativo, al convertirse en una plataforma para impulsar cambios concretos en favor del ambiente”, explicó Margie Villagra, coordinadora del Día de las Buenas Acciones en Costa Rica.

De hecho, el evento forma parte de un esfuerzo más amplio por incentivar las buenas prácticas en distintas comunidades del país.

Por ejemplo, también en la provincia de Puntarenas, en la comunidad de Abrojos–Montezuma, en el cantón de Corredores, se desarrollará un proyecto enfocado en el empoderamiento de mujeres indígenas. Esta iniciativa contempla la confección de artesanías y trajes tradicionales, con el objetivo de fortalecer las capacidades productivas de las participantes y promover su autonomía económica, además de rescatar y preservar elementos culturales propios de las comunidades indígenas.

Actualmente, el Día de las Buenas Acciones se celebra en 120 países y es coordinado localmente por la Fundación Construyendo Sonrisas. El evento movilizó el año pasado a más de 1.800 voluntarios y benefició a personas de todo el país.

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