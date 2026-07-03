PYMES de Pérez Zeledón fortalecen sus conocimientos en inteligencia artificial y ciberseguridad.

Pequeñas y medianas empresas participaron en una capacitación organizada por kölbi en el Hotel del Sur, enfocada en inteligencia artificial, marketing digital y ciberseguridad.

Durante la jornada, los asistentes conocieron herramientas tecnológicas para optimizar procesos, mejorar la productividad, fortalecer sus estrategias de mercadeo y tomar decisiones más acertadas en un entorno cada vez más digital.

Con este tipo de iniciativas, kölbi impulsa la innovación y la competitividad de las empresas de la Región Brunca, promoviendo el crecimiento de los negocios locales.

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