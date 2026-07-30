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Más oportunidades de empleo llegan a la Región Brunca.

30 julio 2026

Este jueves 30 de Julio se realizó en Pérez Zeledón el primero de cinco eventos regionales de Talent Costa Rica, una iniciativa de PROCOMER que busca acercar oportunidades de empleo y formación a personas fuera de la Gran Área Metropolitana.

La actividad reúne vacantes adaptadas a las necesidades de la región y también brinda opciones para personas con experiencia, profesionales y quienes aún no cuentan con estudios formales.

Además, las oportunidades continúan disponibles a través de la plataforma de empleo de Talent Costa Rica, facilitando el acceso a nuevas opciones laborales para más costarricenses.

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