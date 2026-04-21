🤝🌱 CoopeAgri celebra la Semana del Cooperativismo con impacto social

Este 21 de abril, la cooperativa realizó un acto cívico reafirmando el valor del cooperativismo en el desarrollo del país 🇨🇷

Además, se entregaron ayudas a distintas fundaciones del cantón, destacando el aporte a FUDEBIOL, por su trabajo en la conservación del agua, beneficiando a más de 80 mil personas en Pérez Zeledón 💧

💰 En total, CoopeAgri destinó ₡3 millones, fortaleciendo su compromiso con el bienestar y desarrollo de la comunidad.

¡Solidaridad, compromiso y desarrollo que transforman!

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