🌳 Un espacio que crece con el apoyo de todos.

Grupo Colono realizó una donación para contribuir con el embellecimiento del parque de barrio Los Ángeles, en Pérez Zeledón, sumándose al esfuerzo de asociaciones y vecinos que trabajan por mejorar este espacio para la comunidad.

El proyecto busca fortalecer un lugar de encuentro, recreación y convivencia que beneficiará tanto a las familias de barrio Los Ángeles como a comunidades cercanas.

🤝 Cuando empresa y comunidad trabajan juntas, los resultados se convierten en bienestar para todos.

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