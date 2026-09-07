🚴‍♂️🌎 ¡El Gran Fondo Nueva York llega a Pérez Zeledón!

Por primera vez, el cantón será sede de uno de los eventos de ciclismo amateur más importantes del mundo, una competencia que reunirá a ciclistas de alto nivel este próximo 11 de octubre.

Pérez Zeledón fue escogido por reunir condiciones ideales para este tipo de evento, con recorridos exigentes, naturaleza, paisajes y escenarios que permitirán vivir una experiencia única tanto para los participantes como para quienes acompañen la actividad.

La Municipalidad de Pérez Zeledón y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación se suman a esta iniciativa, que además de fortalecer el deporte local, representa una importante oportunidad para promover el turismo, dinamizar la economía y proyectar al cantón a nivel internacional.

📍 Pérez Zeledón

📅 11 de octubre

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