💙 Solidaridad que transforma vidas

Supermercados BM impulsó la campaña “Juntos Mejorando la Vida”, una iniciativa que convirtió cada compra en un apoyo directo para personas adultas mayores de la Zona Sur. 🛒✨

Como parte de la extensión de esta campaña, también se vio beneficiada la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo en Pérez Zeledón, organización que brinda acompañamiento y apoyo a cerca de 180 niños. 👧🧒💛

Este aporte representa una ayuda muy importante para continuar con la valiosa labor que realiza esta fundación en la comunidad. 🤝

📞 Si usted desea colaborar mediante donaciones puede comunicarse al 2771-0769.

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