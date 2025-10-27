🎉✨ ¡Luces del Valle celebra 20 años de magia, color y tradición! ✨🎉

Este 2025, el festival más esperado del sur del país regresa cargado de alegría y actividades para toda la familia, del 30 de noviembre al 27 de diciembre, cerrando con el tradicional “Quédese en PZ”. ❤️💚

🎄 La temática de este año estará inspirada en El Grinch, y contará con 25 delegaciones entre bandas y carrozas que llenarán las calles de luz, música y espíritu navideño.

🏃‍♀️🔥 La Carrera Luces del Valle será el 13 de diciembre, con las categorías 10K y 5K, una cita imperdible para los amantes del deporte y la emoción.

🐴🌙 Además, el Tope Nocturno estará a cargo de la comunidad de San Carlos de La Amistad, con un recorrido lleno de energía, tradición y premios especiales.

💫 Son 20 años de historia, emociones y unión comunitaria que han convertido a Luces del Valle en una de las celebraciones más queridas de Pérez Zeledón.

📲 Para conocer más detalles de cada actividad, seguí las redes sociales de la Municipalidad de Pérez Zeledón y no te perdás ningún momento de esta gran fiesta.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...