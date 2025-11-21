🌟 ¡La Carrera Atlética Luces del Valle 2025 está de vuelta! 🌟

Gracias al esfuerzo conjunto de distintos patrocinadores, llega la 11.ª edición de este evento que cada año ilumina nuestras calles… ¡y este 2025 promete más que nunca! 🙌

🏃‍♂️💨 Corredores locales e internacionales serán parte de esta gran fiesta deportiva.

🔥 Rutas disponibles:

✔ 10K – La clásica y favorita, con la misma ruta reconocida y aplaudida por los participantes.

✔ 5K – Categoría recreativa, perfecta para disfrutar, moverse y vivir el ambiente sin presión.

🎁 Aunque la ruta de 5K no tendrá premiación, sí habrá rifas y sorpresas para quienes participen. ¡Nadie se va con las manos vacías! 😉

📲 ¿Querés correr con nosotros?

Buscá la página en Facebook 👉 Carrera Luces del Valle

Ahí encontrarás toda la información para inscribirte y ser parte de esta experiencia que ilumina a toda la comunidad. ✨

