El MICITT y la Municipalidad de Pérez Zeledón inauguran Laboratorio de Innovación Comunitaria

🚀✨ ¡Buenas noticias para Pérez Zeledón! ✨🚀

El MICITT y la Municipalidad de Pérez Zeledón inauguraron un Laboratorio de Innovación Comunitaria 🖥️💡, un espacio pensado para que todas las personas tengan acceso equitativo a herramientas tecnológicas de vanguardia.

💰 Con una inversión de más de ₡50 millones, este laboratorio ofrece una amplia variedad de cursos, tanto presenciales como virtuales, que impulsan el aprendizaje y el desarrollo de la comunidad.

📲 Para más información, seguí las redes sociales de la Municipalidad de Pérez Zeledón.

🌟 ¡Un paso firme hacia la innovación y el futuro digital de nuestra región!

