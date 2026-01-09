🚜🍬 CoopeAgri inicia la Zafra 2025-2026 en la región Brunca

Este 7 de enero dio inicio oficialmente la Zafra 2025-2026 en el Ingenio El General Milton Fonseca Balmaceda de CoopeAgri, una actividad clave para la economía y el desarrollo social de la región Brunca.

La apertura estuvo marcada por la tradicional misa de inicio, que reunió a productores, colaboradores, autoridades y proveedores, destacando la unidad y el compromiso cooperativo que caracteriza al sector cañero.

Para esta zafra, la número 52 en la historia del ingenio, se proyecta la molienda de 263.000 toneladas de caña, con cierre estimado para el 29 de marzo de 2026. Ante los retos en la entrega diaria de caña y la escasez de mano de obra, se han implementado acciones estratégicas como la adquisición de nueva maquinaria para fortalecer la eficiencia operativa.

La zafra representa un motor económico fundamental para los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires, con una derrama aproximada de ₡10.000 millones, beneficiando a productores, transportistas, operarios y diversos actores de la cadena productiva.

Además, el Ingenio El General continúa operando como empacadora de azúcar blanco para el abastecimiento regional y produce azúcares especiales, fortaleciendo la diversificación y el valor agregado.

Con el inicio de esta nueva zafra, CoopeAgri reafirma su compromiso con la innovación, la planificación responsable y el desarrollo sostenible de la agroindustria azucarera costarricense. 🌱💪

Me gusta esto: Me gusta Cargando...