Campaña Juntos mejorando la vida

💙🤝 “Juntos mejorando la vida” dejó huella en la Zona Sur

Como parte de su compromiso social, Supermercados BM, en alianza con Essity, desarrolló esta campaña solidaria que convirtió cada compra en un apoyo real para quienes más lo necesitan.

Gracias a la iniciativa, 9 hogares de ancianos resultaron beneficiados, entre ellos el Hogar de Ancianos Mons. Delfín Quesada en Pérez Zeledón, donde 83 personas adultas mayores reciben atención, y la mayoría requiere pañales de uso permanente, un insumo de alto costo para la institución.

La campaña logró recaudar cerca de ₡2 millones, además de la donación de pañales distribuidos en distintos hogares de la Zona Sur.

✨ Un ejemplo de cómo la unión entre empresa y clientes puede generar un impacto positivo en nuestras comunidades.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...