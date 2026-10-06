Kölbi llevó su Gira Educativa Eco Monstruos hasta Pérez Zeledón.

📱✨ Kölbi llevó su Gira Educativa Ecomonstruos hasta Pérez Zeledón.

Estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de la Escuela Pedro Pérez Zeledón participaron en una jornada enfocada en la seguridad digital, el uso responsable de la tecnología y la prevención de riesgos en internet.

La iniciativa busca acercar herramientas prácticas a los estudiantes de una forma dinámica y educativa, mientras el personal docente destacó la motivación que genera este tipo de actividades y agradeció que la institución fuera tomada en cuenta. 💚

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