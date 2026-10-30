📚🌐 ¡8 mil estudiantes aprendieron a protegerse de los riesgos de internet!

La Gira Educativa Kölbi–Ecomonstruos concluyó con éxito su recorrido por 32 escuelas públicas de cinco regiones de Costa Rica, promoviendo el uso seguro y responsable de la tecnología.

💻 Mediante juegos, retos interactivos y actividades prácticas, los estudiantes aprendieron sobre prevención del ciberacoso, riesgos en internet, uso responsable de la inteligencia artificial y reciclaje de dispositivos móviles.

📍 En Pérez Zeledón, la Escuela Pedro Pérez Zeledón fue uno de los centros educativos beneficiados, brindando a sus estudiantes una experiencia dinámica para fortalecer sus conocimientos y habilidades digitales.

👏 Una iniciativa que demuestra la importancia de educar a las nuevas generaciones para desenvolverse de manera segura y responsable en el mundo digital.

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