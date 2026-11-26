🎉 ¡Coopeagri celebra 64 años de historia y crecimiento! 💚

Coopeagri celebró su 64 aniversario en compañía de sus socios fundadores, quienes fueron parte del inicio de una historia marcada por el esfuerzo, la unión y el compromiso.

Lo que comenzó con el sueño de 391 productores y productoras, hoy es una cooperativa conformada por 4.700 asociados, que contribuye al bienestar de miles de familias y al desarrollo económico de Pérez Zeledón y de Costa Rica.

Desde 88 Stereo felicitamos a toda la familia de Coopeagri por estos 64 años de trayectoria y aporte al cooperativismo costarricense.

¡Que sean muchos años más de éxitos!

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