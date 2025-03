Grupo INS ( Instituto Nacional de Seguros ) autoriza clínicas en Pital, Quepos y Cañas para brindar atención a sus asegurados ✅

Quepos: Grupo Bienestar Integral de Salud S.A. (L-V, 8 a.m. – 5 p.m.)

Cañas: Clínica Integral Santo Domingo (L-V, 8 a.m. – 5 p.m.)

Pital: Clínica Santa Mónica (L-V, 8 a.m. – 5 p.m. | Sábados, 8 a.m. – 11 a.m.)