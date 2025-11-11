🌿🏔️ ¡Celebramos 50 años del Parque Nacional Chirripó! 🌄

En San Gerardo de Rivas, Pérez Zeledón, se conmemoró el 50 aniversario de esta joya natural, símbolo de agua, vida y bienestar. 💧🌱

Gracias a la visión de muchas personas y al trabajo del SINAC y las comunidades locales, el Chirripó se consolida como Patrimonio Mundial de la Humanidad, ejemplo de conservación y orgullo nacional. 🇨🇷💚

La Municipalidad de Pérez Zeledón, junto a diversas instituciones, reafirma su compromiso con la protección y sostenibilidad del parque más alto del país.

📅 Si deseás realizar una reservación para visitar el Parque Nacional Chirripó, podés ingresar a 👉 www.sinac.go.cr

