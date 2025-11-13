Carrera Atlética San Juan Bosco 2026

🏃‍♀️💫 Con el sueño de impulsar el deporte en la comunidad, nació la Carrera Atlética San Juan Bosco, una reconocida competencia que sigue creciendo en Pérez Zeledón.

Este 2026 celebrará su cuarta edición, el domingo 11 de enero, con cuatro categorías, incluyendo la infantil 👧🧒.

🎯 Su propósito va más allá del deporte: los fondos recaudados se destinarán a la construcción de un salón comunal y a cubrir necesidades del centro educativo local, fortaleciendo el desarrollo y bienestar de toda la comunidad. 💚

🤝 Vichima Consultores se suma como uno de los patrocinadores, reafirmando su compromiso con el apoyo al deporte y la juventud generaleña.

📱 Para más información, buscá en redes sociales Carrera San Juan Bosco

📞 Inscripciones al 8947-3767

