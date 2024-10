TIMØ, EL GRUPO COLOMBIANO EN RÁPIDO ASCENSO, ESTRENA NUEVO SENCILLO «EL CANTO DEL OLVIDO»

TIMØ, la banda colombiana en rápido ascenso, estrena hoy su nuevo sencillo “El Canto del Olvido” bajo Universal Music Latino. La canción nuevamente vuelve a destacar el talento innato de la banda, quien continúa cautivando a la industria musical con su sonido colorido por el cual se han dado a conocer. “El Canto del Olvido” y su video oficial ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.

Con “El Canto del Olvido”, producida por Alejandro Ochoa, Felipe Galat y Andrés Vasquez (TIMØ) y compuesta por ellos mismos junto a Nicolás Galat, TIMØ quiso brindarle a sus fanáticos una canción que podrán disfrutar al máximo en sus conciertos – en este caso en su gira que se aproxima rápidamente: Conquistar el Planeta Tour 2024. La percusión y la instrumentación de “El Canto del Olvido” son análogas, permitiendo a la banda crear una experiencia en vivo única para esta gira, en donde los fanáticos podrán cantar a todo pulmón siendo transportados sonicamente por un viaje musical.

Este nuevo sencillo fue creado con la intención de visualizar al olvido como el protagonista de este cuento, que a pesar de las situaciones difíciles de la vida como el desamor y la tristeza, siempre hay una solución y en este caso el olvido es la mejor fórmula para seguir adelante con la frente en alto. Al ritmo de un pop con toques tropicales, la banda armoniza letras que se convertirán en himnos como: “Cuando pienso en ti, no hay médico que me ayude, no hay terapia que me cure, solo me queda cantar. Cuando pienso en ti, entono esta melodía y aunque duela todavía, hoy canto pa’ no llorar”.

En el video oficial, pueden disfrutar de la primera presentación de la canción, en la que se puede ver el rol que juega la percusión en el tema, para dar un acercamiento a la experiencia que será poder tocar esta canción en vivo. Además, se destaca el juego entre el blanco y negro, y el color que representa muy bien lo que el olvido puede generar.

“Esta canción toca un tema común pero de una forma distinta, y esto es: tener el corazón roto. No quisimos verlo desde la tristeza o el pesimismo, sino con soluciones y formas de olvidar cantando para que las cosas mejoren. Queremos que con esta canción, las personas puedan tener una compañía cuando estén en estos momentos y puedan dejar la tristeza atrás, seguir adelante sabiendo que todo va a mejorar. Es por esto que la canción se titula ‘El Canto del Olvido’ porque es a través de una guitarra y una buena canción que uno puede sobrellevar momentos difíciles.” – TIMØ

A finales de septiembre, TIMØ emprenderá en su muy anticipada gira Conquistar El Planeta Tour 2024, que los llevará por Latinoamérica y Europa, visitando un total de 10 países y 14 ciudades, entre ellas: Ciudad de Panamá (Panamá), Medellín (Colombia), Madrid y Barcelona (España), Buenos Aires (Argentina), Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México (México), entre otras.

TIMØ se ha convertido rápidamente en un favorito de los fanáticos en Latinoamérica y a través de sus plataformas sociales, siendo reconocidos con una nominación al Latin GRAMMY en el 2023 como “Mejor Nuevo Artista”. Con su música, los integrantes de TIMØ buscan ser compañeros de vida de las personas, creando canciones que resuenen con la vida cotidiana de sus fanáticos. TIMØ ha logrado posicionarse como una de las agrupaciones más prometedoras de Latinoamérica, no cabe duda que su música y carisma los seguirán catapultando como uno de los próximos grandes de la escena musical latina, transmitiendo siempre un sentido de comunidad y amistad entre sus seguidores con un toque de nostalgia.

