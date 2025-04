AVICII ANUNCIA «AVICII FOREVER» EL NUEVO ÁLBUM COMPILATORIO + UN SINGLE NUEVO

Hoy, Interscope Records, Pophouse y Avicii Estate se enorgullecen de anunciar el próximo lanzamiento, AVICII FOREVER, una compilación que incluye 19 temas esenciales del icónico catálogo de Avicii, junto con el nuevo single “Let’s Ride Away” junto a Elle King.

Este lanzamiento especial rinde homenaje al impacto y la influencia de Tim Bergling, más conocido en todo el mundo como Avicii. Con éxitos tan queridos como “Wake Me Up”, “Levels”, “Heart Upon My Sleeve” (feat. Imagine Dragons) y muchos más, AVICII FOREVER captura el espíritu y el sonido que convirtieron a Avicii en un fenómeno mundial.

El recopilatorio también presenta “Let’s Ride Away”, un single nuevo muy esperado con el sonido de Avicii que desafía géneros, mezclando elementos folk y electrónicos con la potente voz de Elle King.

AVICII FOREVER estará disponible a través de las principales plataformas de streaming, en formatos físicos y a través de contenido exclusivo en los canales sociales oficiales de Avicii el 16 de mayo.

Lista de tracks

Wake Me Up Levels Let’s Ride Away (feat. Elle King) (SINGLE NUEVO) The Nights Waiting For Love Without You (feat. Sandro Cavazza) SOS (feat. Aloe Blacc) Hey Brother Lonely Together (feat. Rita Ora) I Could Be the One [Avicii vs Nicky Romero] Silhouettes Fade Into Darkness You Make Me The Days For A Better Day Addicted To You Friend of Mine (feat. Vargas & Lagola) Broken Arrows Heart Upon My Sleeve (feat. Imagine Dragons) Heaven

