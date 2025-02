THE WEEKND LANZA OFICIALMENTE SU TAN ESPERADO NUEVO ÁLBUM HURRY UP TOMORROW

La superestrella mundial The Weeknd ha lanzado oficialmente su esperado álbum de estudio, Hurry Up Tomorrow, a través de XO / Republic Records. El nuevo álbum llega tras un 2024 récord, durante el cual The Weeknd se convirtió en el primer artista de la historia en tener 27 canciones con más de mil millones de reproducciones cada una en Spotify. Hurry Up Tomorrow es el capítulo final y más personal de la aclamada trilogía del artista con certificación de diamante que sigue a After Hours (2020) y Dawn FM (2022). Consulta la lista completa de canciones a continuación.

The Weeknd apareció en Jimmy Kimmel Live! anoche y presentó una versión única de “Open Hearts”.

Las ganancias de la canción del álbum «Take Me Back To LA» se donarán al Banco de Alimentos Regional de Los Ángeles, que está brindando asistencia alimentaria de emergencia a las personas directamente afectadas por los incendios forestales de Los Ángeles. Originalmente programado para su lanzamiento el 24 de enero seguido de un concierto de una sola noche en el Rose Bowl, «Hurry Up Tomorrow» se pospuso debido a los efectos devastadores de los incendios de Palisades y Eaton. Por respeto a los afectados por la crisis, The Weeknd decidió cancelar el concierto de lanzamiento del álbum planeado en el Rose Bowl de Pasadena y donó 1 millón de dólares a LAFD Foundation, Wildfire Relief Fund de GoFundMe y LA Regional Food Bank.

En asociación con Spotify, The Weeknd también anunció Hurry Up Tomorrow “Pop Up Experience” que se llevará a cabo del viernes 31 de enero al domingo 2 de febrero en Nueva York. The Experience es una instalación de arte experiencial que transportará a los fanáticos en un viaje a través de la mente de The Weeknd en su acto final de esta trilogía. También habrá una parte minorista de este evento que exhibirá una colección de productos exclusivos: chaquetas de cuero genuino, una chaqueta bomber, polar personalizado, camisetas y mangas largas, así como sombreros y pañuelos. El producto musical Hurry Up Tomorrow también estará disponible para su compra.

El minorista especializado Hot Topic también exhibirá una amplia variedad de colección de álbumes Hurry Up Tomorrow, que incluye camisetas, sudaderas con capucha, pósters y más, así como la edición de colección en vinilo de Hurry Up Tomorrow de The Weeknd x Frank Miller. Además, Hot Topic ha anunciado un emocionante evento de «toma de posesión» de Hurry Up Tomorrow, que se llevará a cabo del viernes 31 de enero al domingo 2 de febrero en su tienda Downtown Summerlin en Las Vegas, Nevada. Durante este evento exclusivo, la tienda se transformará en una experiencia minorista de Hurry Up Tomorrow, que presentará una colección de edición limitada, incluida una cápsula de ropa de Hurry Up Tomorrow muy esperada de The Weeknd x Frank Miller, disponible solo en Las Vegas en la «toma de posesión».

The Weeknd inicialmente generó expectativa por el proyecto al anunciar y revelar la portada del álbum en un especial concierto de una sola noche en el Estadio Morumbi en São Paulo. La actuación, transmitida exclusivamente en YouTube, atrajo a millones de espectadores de todo el mundo y contó con apariciones sorpresa de Playboi Carti y Anitta. El evento con entradas agotadas se convirtió en la actuación musical más popular en los EE. UU. y fue tendencia en otros 24 países, consolidando aún más el estatus de The Weeknd como un ícono musical mundial. «Timeless», muy esperado por los fanáticos después de que se burlaran de él durante su actuación en São Paulo, debutó en el Top 3 del Hot 100 de Billboard.

A finales de este año, The Weeknd también protagonizará junto a Jenna Ortega y Barry Keoghan una película inspirada en su nuevo álbum. Hurry Up Tomorrow está escrita y dirigida por Trey Edward Schults para Lionsgate y se estrenará el 16 de mayo de 2025, exclusivamente en cines. El thriller psicológico está inspirado en The Weeknd y cuenta con nueva música de él, quien compuso la banda sonora de la película junto a Daniel Lopatin.

HURRY UP TOMORROW TRACKLIST

Wake Me Up Cry For Me I Can’t Fucking Sing São Paulo Until We’re Skin & Bones Baptized In Fear Open Hearts Opening Night Reflections Laughing Enjoy The Show Given Up On Me I Can’t Wait To Get There Timeless Niagara Falls Take Me Back To LA Big Sleep Give Me Mercy Drive The Abyss Red Terror Without a Warning Hurry Up Tomorrow

