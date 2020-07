UNIVERSAL MUSIC LATIN ENTERTAINMENT OBTIENE A LOS DOS ARTISTAS MÁS NOMINADOS A LA 17a EDICIÓN DE PREMIOS JUVENTUD

Univision anunció hoy los nominados a la 17a edición de #PremiosJuventud a través de redes sociales. Los fanáticos podrán votar hoy a partir de las 10am EST hasta el 21 de julio en PremiosJuventud.com.

Encabezan la lista de nominados de los premios J Balvin, quien recibió 12 nominaciones y es el artista masculino más nominado. Lo sigue Karol G, quien recibió 9 nominaciones y es la artista femenina más nominada. Y Sebastian Yatra, quien es el artista Pop más nominado con 4 nominaciones.

Lista completa de nominados de Universal Music Group abajo:

CATEGORÍA MUSICAL

MUSICAL CATEGORY

CATEGORY 1

El Productor que Siempre Nombran

Producer you know by Shout-Out

CHRIS JEDAY & GABY MUSIC

DJ SNAKE

SKY ROMPIENDO

CATEGORY 2

La Nueva Generación – Femenina

The New Generation – Female

CAZZU

JESSIE REYEZ

MARIAH

CATEGORY 3

La Nueva Generación – Masculina

The New Generation – Male

JHAY CORTEZ

LUNAY

CATEGORY 4

La Nueva Generación Regional Mexicano

The New Regional Mexican Generation

NATANAEL CANO

NETO BERNAL

CATEGORY 5

La Más Picosa

Spicy Regional Songs

«Amor Tumbado» – NATANAEL CANO

CATEGORY 6

El Traffic Jam

The Traffic Jam

«China» – ANUEL AA FT. DADDY YANKEE, KAROL G, OZUNA & J BALVIN

«Que Tire Pa’ ‘Lante» – DADDY YANKEE

CATEGORY 7

La Más Pegajosa

Can’t Get Enough Of This Song

«Mi Meta Contigo» – BANDA LOS SEBASTIANES

«Ritmo (Bad Boys For Life)» – BLACK EYED PEAS & J BALVIN

«Se Me Olvidó» – CHRISTIAN NODAL

«TUSA» – KAROL G FT. NICKI MINAJ

CATEGORY 8

La Mezcla Perfecta

The Perfect Mix

«China» – ANUEL AA FT. DADDY YANKEE, KAROL G, OZUNA & J BALVIN

«Indeciso» – REIK, J BALVIN & LALO EBRATT

«Qué Pena» – MALUMA FT. J BALVIN

CATEGORY 9

El Cuarentema

The Quarentune

«Color Esperanza (2020)» – Artistas múltiples: DIEGO TORRES, NICKY JAM, REIK, CAMILO, FARRUKO, RUBÉN BLADES, CAMILA, CARLOS VIVES, MAU Y RICKY, THALÍA, LESLIE GRACE, RAUW ALEJANDRO, PRINCE ROYCE, PEDRO CAPÓ, KANY GARCÍA, LEONEL GARCIA, RÍO ROMA, DIEGO EL CIGALA, JORGE VILLAMIZAR, CARLOS RIVERA, IVETE SANGALO, COTI SOROKIN, LALI, GENTE DE ZONA, FONSECA, DANI MARTÍN, MANUEL TURIZO, ÁNGELA TORRES, ARA MALIKIAN , DILSINHO

«Cuando Amanezca» – NIBAL, JUSTIN QUILES, DANNY OCEAN, FEID

«El Mundo Fuera» – ALEJANDRO SANZ

«I Believe That We Will Win» – PITBULL

CATEGORY 10

Colaboración OMG

OMG Collaboration

«Soy El Diablo (Remix)»- NATANAEL CANO & BAD BUNNY

CATEGORY 11

Está En Todas…

And Featuring…

DADDY YANKEE

J BALVIN

CATEGORÍA DIGITAL/SOCIAL

DIGITAL/SOCIAL CATEGORY

CATEGORY 12

Quiero Más

Can’t Get Enough

KAROL G

SEBASTIÁN YATRA

CATEGORY 13

Juntos Encienden Mis Redes

Together They Fire Up My Feed

CAMILA CABELLO & SHAWN MENDES

KAROL G & ANUEL AA

SEBASTIAN YATRA & MAU Y RICKY

CATEGORY 14

Me Llama La Atención

Scroll Stopper

GUAYNAA

SEBASTIÁN YATRA

CATEGORY 15

#Mascota Goals

#Pet Goals

J BALVIN CON PAZ Y FELICIDAD

KAROL G Y ANUEL AA CON GOKU

CATEGORY 16

#Live En Casa

#Stay Home Concert

«#LaGiraSeQuedaEnCasa»- ALEJANDRO SANZ & JUANES

«Juntos Por La Música #StayHome #WithMe #QuédateEnCasa»- CHRISTIAN NODAL

«#YouTubeAndChill Concert»- SECH

CATEGORY 17

Rompiendo Internet

Breaking the Internet

CHIQUIS RIVERA

KAROL G

LUNAY

CATEGORÍA DIGITAL/SOCIAL

INFLUENCER/SOCIAL CATEGORY

CATEGORY 18

Triple Amenaza

Triple Threat

ISABELA MERCED

CATEGORÍA DE MODA

FASHION CATEGORY

CATEGORY 23

El Más Trendy

Trendsetter

BILLIE EILISH

CAZZU

J BALVIN

CATEGORY 24

Sneakerhead

Sneakerhead

J BALVIN

KAROL G

CATEGORY 25

De Pelos

Hair Obssesed

J BALVIN

CATEGORY 26

Uña Por Uña

Nailed It

BILLIE EILISH

KAROL G

CATEGORY 27

La Coreo Más Hot

This Choreo Is On Fire

«Aguardiente» – GREEICY

«Amarillo» – J BALVIN

«Que Tire Pa’ ‘Lante» – DADDY YANKEE

CATEGORY 28

Video Con El Mensaje Más Poderoso

Video With A Purpose

«No Ha Parado De Llover» – MANÁ Y SEBASTIÁN YATRA

«Rojo» – J BALVIN

Me gusta esto: Me gusta Cargando...