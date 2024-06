SABRINA CARPENTER LANZA NUEVO SINGLE Y VIDEO MUSICAL «PLEASE, PLEASE, PLEASE «

Siguiéndo el éxito mundial #1 “Espresso”, presentación debut en Saturday Night Live y un animado set en Coachella, Sabrina Carpenter lanza su nuevo sencillo y video musical titulado “Please, Please, Please .» El comunicado acompaña el anuncio de su muy esperado nuevo álbum, Short n ‘ Sweet, disponible el 23 de agosto de 2024 vía Island Records .

Trabajando en equipo con los colaboradores ganadores del premio GRAMMY Jack Antonoff y Amy Allen, «Please Please, Please”, destaca sus letras nítidas y su estilo conversacional característico sobre una producción optimista mientras ruega: “Please Please please don’t prove I’m right. Please please please don’t bring me to tears when I just did my makeup so nice!” Dirigido por Bardia Zeinali y coprotagonizado por Barry Keoghan, el video cinematográfico proyecta a la perfección esta vibra en la pantalla, continuando una tradición de imágenes audaces de la cantante.

La canción llega tras su auténtico éxito de verano, “Espresso”. Escalando listas en todo el mundo, el éxito con certificación Platino es el cuarto en llegar al Billboard Hot 100 y su primer Top 5 en la lista, lo que actualmente le valió un pico en su carrera en el puesto número 4. Capturó el puesto número uno en las listas globales de Spotify, EE. UU. y el Reino Unido, alcanzando el puesto número uno en la lista de singles del Reino Unido durante cinco semanas consecutivas. El éxito del sencillo no hizo más que aumentar el increíble impulso generado por el éxito de platino “Feather” que obtuvo su primer puesto número 1 en Top 40 Radio.

Además de su aclamada actuación como telonera de Taylor Swift en The Eras Tour en México, Sudamérica, Australia y Singapur, fue la comidilla de Coachella con un set de superestrellas. Los Angeles Times la citó entre “Las 15 mejores cosas que vimos en Coachella 2024”, y luego afirmó: “Carpenter ya había puesto más esfuerzo en su presentación que algunos de los artistas principales de Coachella anteriores” . Billboard la aplaudió por ofrecer uno de los “Mejores momentos de Coachella 2024, día 1”, y afirma: “Carpenter estuvo resplandeciente durante su debut en Coachella”.

“Espresso”, que ya ha generado más de 500 millones de reproducciones, ha recibido un aplauso unánime de la crítica. Pitchfork : «‘Espresso’ está actualmente en la primera posición para ser la canción del verano de este año», y Rolling Stone la aclamó como un «nuevo sencillo dulce, azucarado e intensamente cafeinado». Los New York Times predijo: «‘Espresso’ es una melodía atrevida y veraniega que podría impulsarla al siguiente nivel».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...