NUEVO SINGLE NELLY FURTADO FEAT. BOMBA ESTÉREO “CORAZÓN”

La superestrella mundial ganadora del premio GRAMMY, Nelly Furtado, ha anunciado su muy esperado nuevo álbum de estudio, 7 , que se lanzará el 20 de septiembre a través de Nelstar /21 Entertainment/Universal Music Canada/Republic Records/Casablanca Records/Polydor Records.

Su colección más inspirada y personal hasta la fecha, 7, es la culminación de cuatro años de redescubrimiento artístico. Después de años de concentrar su energía en la maternidad, Furtado sintió la atracción magnética de regresar al estudio. “Empecé a salir de nuevo y seguí escuchando mi música reproducida y remezclada por DJs y, al mismo tiempo, mi hija mayor me mostraba cómo la comunidad en línea, incluida una audiencia completamente nueva de fanáticos de la Generación Z, estaba descubriendo y adoptando mi música, 20 años después”, comparte Furtado. “¡Escuché el llamado!”

Furtado, una prolífica compositora y colaboradora, escribió 400 canciones y colaboró con artistas, compositores, músicos y productores de todo el mundo durante esos cuatro años. “Encontré mi voz otra vez” reflexiona Furtado . “Llegué al estudio perdida y buscando mi identidad artística. Había reflexionado mucho y trabajado mucho durante mis siete años fuera de la música, así que traía ese crecimiento conmigo al estudio”. Ella continúa: “Esta colección de canciones es muy personal. Refleja mi viaje a través de la angustia y mi recuperación de la confianza como artista, hacia la pura alegría y celebración que sientes cuando alimentas tu pasión y eres parte de una comunidad”.

Su nuevo sencillo lanzado hoy, “Corazón” feat. bomba Estéreo fue una de las primeras canciones del disco que escribió Furtado. Después de conocer a Liliana Saumet de Bomba Estéreo por medio de su cercano amigo, el artista colombiano canadiense Lido Pimienta, Furtado se subió a un avión para quedarse con ella en Santa Marta, Colombia y comenzar a crear música. Rodeada del apoyo de las mujeres, Furtado encontró un sentido de comunidad entre otras artistas que también eran madres y su voz artística se despertó. Fue en Colombia con Liliana donde nació el espíritu de “Corazón”. Con la participación de la banda colombiana nominada al Grammy Bomba Estéreo y coproducida por Nelly Furtado y T-Minus , “Corazón ” es una canción pop global de celebración. Su potente combinación de hooks vocales únicos, letras empoderadoras en inglés y español sobre melodías altísimas, ritmos palpitantes e instrumentación ecléctica solidifican a “Corazón” en el canon de música pop innovadora de Furtado que resuena en audiencias globales.

“Corazón” es el segundo sencillo lanzado de 7, después del himno pop de Furtado “Love Bites” feat. Tove Lo y SG Lewis . Lanzado junto con una entrevista con Zane Lowe , “Love Bites” ha acumulado más de 13 millones de reproducciones hasta la fecha y ha recibido elogios de la crítica mundial de publicaciones como Billboard , Rolling Stone , PAPER , Wonderland , The Line of Best Fit , Stereogum , CLASH Magazine , CBC , EUFORIA. Revista , y UPROXX , y recientemente fue remezclado por Don Diablo

