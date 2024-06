FEID LANZA SU NUEVO SENCILLO “SORRY FOR THAT MUCH”

Feid, el artista colombiano multi platino, nominado nueve veces al Latin GRAMMY,,lanza su nuevo sencillo, “SORRY 4 THAT MUCH”. El nuevo sencillo, cual fue adelantado por Feid la semana pasada durante su concierto sold-out en Chicago, muestra a un Feid melancólico mientras reflexiona sobre el final de una relación con una pareja que ha cambiado con el tiempo, a pesar de lo mucho que Feid trató de hacer que la relación funcionara.

El vídeo musical se grabo en las calles de Japón durante la visita más reciente de Feid al país, mientras lanzaba su cómic “THE GREEN MAN”. Feid siempre ha expresado cómo la cultura japonesa ha inspirado su arte, especialmente con el lanzamiento de su álbum, ‘INTER SHIBUYA – LA MAFIA’ (2021), siendo Shibuya un lugar especial de la metrópolis de Tokio.

“SORRY 4 THAT MUCH” es la continuación del gran éxito de Feid, “Luna.” Hasta la fecha, “Luna”, la cual es certificado por la RIAA 4 veces platino, ha acumulado más de 1.600 millones de streams en todo el mundo, y ha logrado el #1 en la lista de Billboard Latin Airplay. Así mismo, recientemente Feid lanzó su álbum de colaboración ‘MANIFESTING 20-05’ con la legendaria estrella del reggaeton Yandel, donde sorprendieron a sus fans en Miami con un pop-up show, ademas de presentarse en el TONIGHT SHOW WITH JIMMY FALLON junto a Young Miko para interpretar su exitoso sencillo “offline.”

Ferxxo seguirá llevando su gira, FERXXOCALIPSIS TOUR 2024, a ciudades de todo el mundo, incluyendo las fechas recientemente anunciadas en LATAM, donde Feid termina en su país natal, Colombia. Más abajo encontrarás el itinerario completo.

FECHAS DE LA GIRA FERXXOCALIPSIS TOUR 2024

Jun 07 | Newark, NJ | Prudential Center [SOLD OUT]

Jun 09 | Hartford, CT | XL Center

Jun 13 | Boston, MA | TD Garden

Jun 16 | New York City, NY | Madison Square Garden [SOLD OUT]

Jun 20 | Washington, DC | Capital One Arena

Jun 21 | Greensboro, NC | Greensboro Coliseum

Jun 23 | Duluth, GA | Gas South Arena

Jun 28 | Orlando, FL | Kia Center

Jul 06 | Miami, FL | Hard Rock Stadium

Ago 20 | Mexico City, MX | Foro Sol [SOLD OUT]

Aug 21 | Mexico City, MX | Foro Sol

Ago 25 | Guadalajara, MX | Estadio 3 de Marzo

Ago 28 | Monterrey, MX | Estadio Banorte

Sept 4 | Guatemala City, GT | To be announced soon

Sept 8 | San Salvador, SV | To be announced soon

Sept 12 | Tegucigalpa, HN | Estadio Chochi Sosa

Sept 15 | San Jose, CR | To be announced soon

Oct 18 | San Juan, PR | Coliseo de Puerto Rico

Nov 9 | Santo Domingo, DR | To be announced soon

Nov 19 | Quito, EC | Estadio Olímpico Atahualpa [SOLD OUT]

Nov 22 | Lima, PE | Estadio San Marcos

Nov 26 | Santiago, CL | Estadio Monumental

Nov 29 | Bogota, CO | Coliseo MedPlus [SOLD OUT]

Nov 30 | Bogota, CO | Coliseo MedPlus [SOLD OUT]

Dic 1 | Bogota, CO | Coliseo MedPlus [SOLD OUT]

Dic 6 | Medellin, CO | Estadio Atanasio Girardot [SOLD OUT]

Dic 7 | Medellin, CO | Estadio Atanasio Girardot [SOLD OUT]

Dec 8 | Medellin, CO | Estadio Atanasio Girardot

