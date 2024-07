KATY PERRY «WOMAN’S WORLD» YA DISPONIBLE

Katy Perry comienza una nueva y emocionante era en su carrera pop que ha batido récords, revelando detalles sobre su sexto álbum de estudio, titulado 143, que estará disponible el 20 de septiembre a través de Capitol Records.

«Me propuse crear un álbum dance-pop audaz, exuberante y festivo con la expresión simbólica del amor como mensaje directo», explica Katy Perry.

El resultado es un regreso sexy e intrépido. Repleto del tipo de himnos pop empoderadores y provocativos que los fans han llegado a amar, 143 es un álbum con mucho corazón y mucho BPM.

«Woman’s World», el primer sencillo, es una poderosa celebración de la feminidad en todas sus formas. Katy escribió la canción con la compositora Chloe Angelides y los productores Dr. Luke, Vaughn Oliver, Aaron Joseph y Rocco Did It Again!

El viernes 20 de septiembre, Katy encabezará su show con entradas agotadas en Rock in Rio en Brasil, marcando su primera actuación en el festival de Río de Janeiro desde 2015. Durante la Semana de la Moda de París 2024, la superestrella mundial del pop hizo una aparición sorpresa en la pasarela Vogue World: Paris con un vestido geométrico de Noir Kei Ninomiya. Más tarde, salió a las calles de París con un minivestido con una cola de gran tamaño que tenía impresa la letra de «Woman’s World». Heather Picchiottino diseñó el vestido personalizado.

Con un acumulado de 115 mil millones de reproducciones junto con ventas mundiales de más de 70 millones de álbumes ajustados y 143 millones de canciones, Katy es una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos. Es una de los doce artistas en la historia que ha superado los 100 millones de unidades certificadas.

