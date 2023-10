THE ROLLING STONES LANZAN ‘HACKNEY DIAMONDS’ SU PRIMER ÁLBUM DE ESTUDIO CON MATERIAL NUEVO DESDE 2005

The Rolling Stones lanzan hoy su esperado nuevo álbum, ‘Hackney Diamonds’. Los críticos ya dicen que es su mejor álbum en décadas.

El álbum de 12 pistas fue grabado en varios lugares del mundo, incluidos Henson Recording Studios, Los Ángeles; Estudios Metropolis, Londres; Estudios Sanctuary, Nassau, Bahamas; Estudios Electric Lady, Nueva York; y The Hit Factory/Germaino Studios, también en Nueva York. El fallecido baterista Charlie Watts aparece en dos temas, “Mess It Up” y “Live By The Sword”. “Live By The Sword” también incluye el bajo del ex bajista de los Stones, Bill Wyman. “Sweet Sounds Of Heaven” con voz de Lady Gaga y teclados y piano de Stevie Wonder, “Get Close” y “Live By The Sword’” con piano de Elton John y “Bite My Head Off” con bajo de Paul McCartney. «

TRACKLIST DE HACKNEY DIAMONDS

ANGRY

GET CLOSE

DEPENDING ON YOU

BITE MY HEAD OFF

WHOLE WIDE WORLD

DREAMY SKIES

MESS IT UP

LIVE BY THE SWORD

DRIVING ME TOO HARD

TELL ME STRAIGHT

SWEET SOUNDS OF HEAVEN

ROLLING STONE BLUES

Hackney Diamonds es el primer album de studio con música nueva desde A Bigger Bang de 2005. Desde entonces, los Stones han seguido rompiendo récords de taquilla en una serie de giras mundiales con entradas agotadas y lanzaron Blue & Lonesome, ganador del premio GRAMMY® en 2016, que incluía sus brillantes versiones de muchos de los temas de blues que ayudaron a dar forma a su sonido, y encabezó las listas de álbumes de todo el mundo. El año pasado emocionaron a un público europeo de casi un cuarto de millón de espectadores en su gira del aniversario Sixty. Los Rolling Stones han vendido más de 250 millones de álbumes en todo el mundo.

Hackney Diamonds marca el primer álbum de The Stones (Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood) producido por el productor y músico Andrew Watt.

