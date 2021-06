SOFÍA REYES Y PEDRO CAPÓ INVITAN A VIVIR EL MOMENTO PRESENTE EN EL NUEVO SENCILLO “CASUALIDAD”

La joven cantante y compositora mexicana Sofía Reyes, se unió con el multi-premiado y músico puertorriqueño Pedro Capó para crear su más reciente sencillo titulado “Casualidad”. Se trata de una poderosa y energética colaboración entre dos grandes exponentes del pop latino, que se centra en el impacto que hay en la vida de las personas cuando deciden disfrutar de las cosas buenas en la vida.

Esta canción, llega después del hit mundial “Dancing on Dangerous» con Sean Paul e Imanbek (lanzado este pasado abril 2021) y varias canciones alternas que sacó Sofía en el 2020 como “Échalo Pa’ca”. “Casualidad”, es una composición escrita por Sofía y Pedro, que trata de dos personas que se coinciden, sin buscarse uno al otro y creen que son cosas del universo, pero no casualidad, resaltando la importancia de conectarse mutuamente, viviendo y disfrutando el momento presente.

“Yo no creo en casualidades y me gusta pensar en que el universo siempre está a nuestro favor. Que bonito poder ver y disfrutar estas casualidades, ya que es lo que tenemos en ese momento. Esta canción habla de eso, de dos personas que se encuentran y no tienen miedo a lo que pase después… para mi eso es vida.”, expresó Sofia Reyes.

El video musical fue filmado en “La Ciudad del Sol” Miami, Florida, bajo la dirección del reconocido director colombiano Gustavo “Gus” Camacho, de la casa productora Mastermind Entertainment. La pieza audiovisual llega cargada de coloridas escenas, que resumen a la perfección este tema, y que también muestra el engrane y la buena química que hay entre ambos artistas.

