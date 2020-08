SEBASTIÁN YATRA: PRIMER ARTISTA LATINO EN LA SERIE DE ARTISTS DEN

Hoy Se Acaba De Anunciar Que Sebastián Yatra Será El Primer Artista Latino En Aparecer En Artists Den’s Live From My Den

La serie digital Artists Den’s Live from My Den exclusivamente en Variety incluye presentaciones íntimas de las mejores estrellas grabadas en vivo en los espacios creativos que mayor significado tiene para ellos: sus hogares, estudios y las ciudades que significan algo para ellos. Live From My Den les brinda a sus admiradores una experiencia audiovisual realmente única combinada con la narración y la calidad que ha hecho de Artists Den* un destino global por más de una década. Fanáticos pueden enviar preguntas aquí para Sebastián y estén atentos a las noticias sobre la fecha de transmisión.

Sebastián Yatra Será Uno De Los Presentadores, Cantará, y Está Nominado En Varias Categorías De Los Premios Juventud El 13 De Agosto En Univisión.

“Estoy muy emocionado de presentar los Premios Juventud porque es uno de mis programas favoritos del año. Representa nuestra juventud, nuestra cultura latina, y también es una oportunidad para mí de volver a conectarme con mis admiradores después de 5 meses en cuarentena, y empezar a mostrarles música nueva.

Volver al escenario trae muchas emociones increíbles, por lo que definitivamente será una buena noche, y espero que todos la disfruten junto a nosotros”.

– Sebastián Yatra

Yatra También Es El Artista Pop Latino Con La Mayor Cantidad De Nominaciones, Compartiendo El Honor Con Artistas De Reggaetón Quienes Recibieron Cuatro O Más Nominaciones Para Los Premios Juventud:

· Quiero Más

· Juntos Encienden Mis Redes

· Me Llama La Atención

· Video Con El Mensaje Más Poderoso

HAZ CLIC PARA VER EL VIDEO DE LA ENTREVISTA:

https://www.univision.com/musica/uforia-artist-of-the-month-sebastian-yatra-encuentra-su-proposito-una-cancion-a-la-vez-video

