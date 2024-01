«ORQUÍDEAS» EL NUEVO ÁLBUM EN ESPAÑOL DE KALI UCHIS YA DISPONIBLE

El nuevo álbum en español de la artista ganadora del Grammy Kali Uchis, Orquídeas, sale hoy a través de Geffen Records. Consíguelo aquí . Ayer, Kali dio a conocer su primer embarazo con su pareja de toda la vida, Don Toliver, a través del video dirigido por un niño de “Tu Corazón es Mío”; míralo aquí. Además, actuará en “Jimmy Kimmel Live!” el miércoles 17 de enero.

«Tenemos más especies de orquídeas que en cualquier otro lugar del mundo», dice Kali sobre la flor nacional de Colombia, que simboliza el amor y la fertilidad. “Siempre me sentí claramente intrigada y magnetizada por la flor. Este álbum está inspirado en el encanto atemporal, inquietante, místico, llamativo, elegante y sensual de la orquídea. Con este vasto alcance de energía fresca, deseo redefinir la forma en que miramos a las latinas en la música”.

Orquídeas , el segundo álbum en español de Kali y cuarto LP en general, presenta colaboraciones con algunos de los nombres más importantes de la música latina, incluido el sencillo global “Muñekita” con El Alfa y JT de City Girls, “Te Mata”, el principal sencillo debut latino de Kali hasta la fecha, “ Labios Mordidos” con la cantante colombiana Karol G y posterior colaboración con Peso Pluma y Rauw Alejandro .

Orquídeas llega menos de un año después del último álbum de Kali, Red Moon In Venus, lanzado en marzo de 2023 con gran éxito de crítica. Nombrado el álbum número uno de 2023 por la revista TIME, Red Moon In Venus marcó el primer álbum Top 10 de Kali en las listas y apareció en las listas de lo mejor de 2023 de The New York Times, Rolling Stone, Pitchfork, The FADER, The Washington Post, Variety, Cartelera y muchos otros. Luego, Kali se embarcó en su gira Red Moon In Venus Tour, de dos partes y con entradas agotadas, con paradas en teatros y arenas de todo el país, un gran escenario principal en Coachella y festivales internacionales como Lollapalooza en Chile, Argentina y Brasil, Estéreo Picnic en Colombia y Tyler, The Creator’s Camp Flog Gnaw Carnival.

Criada entre Virginia y Colombia, Kali Uchis es ganadora de premios Grammy, Billboard Latin Music, Billboard Music, American Music, Premios Nuestra Tierra y Univision Premios Juventud y homenajeada en Variety Hitmakers. Alternando entre proyectos en inglés y español con una fluidez incomparable, ha lanzado varios de los álbumes más elogiados de la última década: su exitoso mixtape Por Vida de 2015, su aclamado álbum debut de 2018 Isolation , Sin Miedo (del 2020) nominado al Grammy (del Amor y otros Demonios ) ∞ — presentando su gran éxito “telepatía” , que ha sido reproducida más de 2 mil millones de veces hasta la fecha y es la canción en español de mayor duración del Billboard Hot 100 realizada por un acto solista en esta década con una racha de 23 semanas, y Red Moon In Venus del año pasado. Kali ha colaborado y compartido escenarios con los artistas más importantes de la actualidad tanto en el ámbito de la música inglesa como latina, ha realizado giras por todo el mundo, agotando estadios y tocando en escenarios muy elogiados en festivales como Tropicalia, Coachella, Governors Ball, Bonnaroo, Austin City Limits, Lollapalooza. y muchos otros.

