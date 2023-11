MYKE TOWERS LANZA ‘LVEU: VIVE LA TUYA… NO LA MÍA’,

La superestrella global Myke Towers cierra un año increíble con el lanzamiento de ‘LVEU: Vive La Tuya… No La Mía’, su quinto álbum de estudio. El álbum está disponible en todas las plataformas digitales a partir de hoy.

La poderosa obra de 23 temas es un extenso álbum que cuenta con 22 canciones inéditas y alberga el éxito mundial “LALA”. ‘LVEU: Vive La Tuya… No La Mía’ marca el segundo álbum que el fenómeno puertorriqueño lanza en 2023 y sirve como continuación de ‘LA VIDA ES UNA’, lanzado el 23 de marzo. Con el álbum, Myke consolida su posición como uno de los letristas más prolíficos de su generación, así como uno de los exponentes más destacados del rap y el reggaeton actuales.

La estrella multiplatino anunció el disco en su cuenta de Instagram con un distintivo video que revela tres facetas de Myke teniendo una conversación sobre los sonidos que deben prevalecer en esta producción: calle, perreo o comercial. “Vamos a buscar un punto medio, lo que las mujeres quieren es perreo”, dice una de las versiones de Myke, “A donde estén las mujeres todo el mundo va a llegar”. En ‘Vive La Tuya… No La Mía’, todas estas facetas musicales de Towers coexisten.

Presentando el álbum con un cautivador reggaetón inspirado en el synthwave, Myke dedica el focus track “LA FALDA” a las mujeres que, sin importar las miradas, “perrean” hasta el suelo en su minifalda. El tema se convirtió en sensación entre los fans del Young King incluso antes de su lanzamiento, tras haber sido anunciado a través de las redes sociales de Towers y durante su gira “La Vida Es Una Tour” por los Estados Unidos.

Inspirado en las influencias tropicales de su infancia, “LA CAPI” es un merengue pegadizo y romántico en el que Myke afirma: “a mí me enamoró la fama, pero si es por ti la suelto”. Continuando este recorrido nostálgico, “LA RONDA” introduce una mezcla de ritmos cubanos con un toque urbano, mientras que “ESA NENA” muestra un número de hip hop atemporal.

El álbum también incluye el fenómeno global “LALA” que desde su lanzamiento en ‘LA VIDA ES UNA’ acumula más de 614.9 millones de reproducciones solo en Spotify, convirtiéndose en el primer número 1 mundial de Myke en la lista Top 50 Global. “LALA” también lideró las listas de éxitos de Billboard, alcanzando el número 1 en las listas Latin Airplay y Global (Excluyendo los Estados Unidos), y alcanzando el número 3 en la lista Global Billboard 200. El sencillo también disfrutó de un momento especial en TikTok generando más de 6.6 millones de creaciones, alcanzó el primer puesto en la prestigiosa lista de LOS40 en España, y llegó al número 1 en España, Chile, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Perú, Honduras y El Salvador.

‘LVEU: Vive La Tuya… No La Mía’ llega tras un año revolucionario para la superestrella puertorriqueña. En septiembre, Towers inició su gira “La Vida Es Una”, exitosamente completando una gira de tres ciudades en México con paradas en Guadalajara, Monterrey, y un espectáculo completamente sold out en el Pepsi Center WTC de Ciudad de México. Poco después, Myke arrancó una impresionante gira de 21 fechas por los Estados Unidos en la que disfrutó de varias actuaciones completamente sold out en ciudades principales como Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Boston, entre otras, y concluirá este domingo 26 de noviembre en el Kaseya Center de Miami.

‘LVEU: Vive La Tuya… No La Mía’ Tracklist:

1. OBVIO

2. LA FALDA

3. COSMETICOS

4. CARTERA & TACOS

5. OTRO ROUND

6. RITUAL

7. EMRATA

8. ESENCIA

9. LA CAPI

10. TE CONOZCO

11. RDC

12. ESA NENA

13. NOVATO

14. PELIGRO

15. FIVE GUYS

16. DEDICANDOME

17. AMOR

18. DISCO SUBTERRANEA

19. HOROSCOPO

20. EN EL CARRO

21. LALA

22. ALOHA

23. LA RONDA

SOBRE MYKE TOWERS :

Nominado cuatro veces al Latin GRAMMY®, el rapero y cantante Myke Towers se ha convertido en uno de los mejores compositores de Puerto Rico, fusionando la narración callejera y los éxitos pop de gran alcance en una carrera repleta de himnos que encabezan las listas de éxitos. Myke lanzó su primer proyecto ‘El Final del Principio’ en 2016; un disco impresionantemente maduro de letras autobiográficas y ritmos boom-bap que evocan el rap clásico. Tres años más tarde, sus esfuerzos lo llevaron a colaborar con Farruko en el exitoso sencillo «Si Se Da», reuniéndose al año siguiente para el remix viral de «La Playa», que también contó con un verso de Maluma.

