MORAT LANZA SU CUARTO ÁLBUM «SI AYER FUERA HOY»

Con el lanzamiento de este cuarto álbum Morat se presenta como una banda que crece exponencialmente gracias a su gran y fiel comunidad. “Si Ayer Fuera Hoy” no habla de arrepentimiento ni se lamenta por el tiempo pasado…Mira al futuro con nostalgia de lo auténtico, de lo orgánico, de la música en su estado más puro. Y vive el presente con pasión por la innovación, una mirada más humana hacia la tecnología puntera, y profunda comprensión del momento actual y el lenguaje de su generación.

MORAT desvelaba recientemente la portada de este nuevo proyecto. Además, compartía con todos sus seguidores el concepto que arropa este disco. Así lo anunciaban a través de las redes sociales: “De esto se trata nuestro próximo disco”

MANIFIESTO SI AYER FUERA HOY

Si ayer fuera hoy, habría más bandas Si ayer fuera hoy, se tocarían más instrumentos. Si ayer fuera hoy, la grandeza de los artistas estaría en sus conciertos, no en sus redes sociales.

Si ayer fuera hoy iríamos a ver un concierto, no a grabarlo. Si ayer fuera hoy los solos de guitarra sonarían en la radio. Si ayer fuera hoy, sólo le diríamos pop al género más popular.

Si ayer fuera hoy, todo se haría en analógico. Si ayer fuera hoy, se lanzarían más discos y menos sencillos Pero esto no es una queja, es un homenaje.

Porque, a pesar de la nostalgia, no queremos viajar en el tiempo. Si ayer fuera hoy la música en español no se oiría en tantos lugares del mundo. Si ayer fuera hoy, sería más difícil comunicarnos con nuestros fans. Si ayer fuera hoy habría menos espacios a los que llevar nuestra música. Si ayer fuera hoy habría, de pronto lo distinto sería no tener una banda. Si ayer fuera hoy, tal vez no estaríamos aquí.

