MIXTAPE “ROAD TO FAST 9” YA ESTÁ DISPONIBLE

F9 ESTARÁ EN CINES DE TODO EL MUNDO EN ABRIL 2021

Después de mucha espera se estrenó hoy el mixtape que anuncia el próximo capítulo en una de las series de películas más populares de todos los tiempos, F9 . La obra maestra de 13 cnaciones ahora está disponible a través de todas las plataformas digitales de streaming. El video oficial de una de sus canciones anteriores «One Shot» de YoungBoy Never Broke Again feat. Lil Baby ha llegado, junto con el sencillo, «Clap» de Don Toliver.

En las semanas previas al lanzamiento de ROAD TO FAST 9, la franquicia estrenó muchas canciones de grandes estrellas, incluido « No Hay Amor «, con la sensación de reggaetón global, la super estrella latina Arcangel, junto con « Ruff Rydas » de NLE Choppa. El mixtape se reveló por primera vez a principios de este verano con el estreno de « One Shot » de Lil Baby YoungBoy Never Broke Again Feat., además de las canciones, « Convertible Burt » de Tory Lanez y Kevin Gates, « Red & Yellow » de Lil Skies y « How 2 Ride » de KingMostWanted.

F9 se estrenará en los cines de todo el mundo en abril de 2021; un soundtrack oficial también se estrenará ese mismo mes. «ROAD TO FAST 9» continuará con la larga historia de la saga FAST & FURIOUS de lanzamientos musicales igualmente explosivos, con una colección de temas completamente nuevos inspirados en la popular serie de películas.

“One Shot” fue recibido con aclamación inmediata por HYPEBEAST : «Aunque los fanáticos tendrán que esperar hasta el próximo año para la película, la oferta musical de YoungBoy y Lil Baby da una idea de la acción y la gran energía por venir”.

“ROAD TO FAST 9” continúa la exitosa asociación entre Atlantic Records y Universal Pictures forjada en dos lanzamientos anteriores de bandas sonoras de FAST & FURIOUS, incluyendo « THE FATE OF THE FURIOUS: THE ALBUM » de 2017 y el éxito mundial de 2015 « FURIOUS 7: ORIGINAL MOTION PICTURE BANDA SONORA .»

“ROAD TO FAST 9”

TRACKLIST

1. “One Shot (feat. Lil Baby)” by YoungBoy Never Broke Again

2. “Convertible Burt” by Tory Lanez & Kevin Gates

3. “Clap” by Don Toliver

4. “Red & Yellow” by Lil Skies

5. “Flight to China (feat. Toosii)” by Wiz Khalifa

6. “No Hay Amor” by Arcangel

7. “Solo Llama” by Eladio Carrion

8. “Ruff Rydas” by NLE Choppa

9. “Family (feat. Quando Rondo)” by NoCap

10. “How 2 Ride” by KingMostWanted

11. “Too Fast (feat. Mozzy)” by Tyga

12. “No Bailes Sola” by Jowell & Randy

13. “Phantom” by Allen Mock

* * * * *

ACERCA DE F9

No importa lo rápido que seas, nadie supera su pasado.

Abril de 2021 es el momento de F9, el noveno capítulo de la saga que ha perdurado durante casi dos décadas y ha ganado más de $5 mil millones de dólares en todo el mundo.

Dom Toretto (Vin Diesel) lleva una vida tranquila fuera de la red con Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que el peligro siempre acecha en su horizonte pacífico. Esta vez, esa amenaza obligará a Dom a confrontar los pecados de su pasado si va a salvar a los que más ama. Su tripulación se une para detener una trama revolucionaria liderada por el asesino más hábil y el conductor de alto rendimiento que jamás hayan encontrado: un hombre que también es el hermano abandonado de Dom, Jakob (John Cena, el próximo año en The Suicide Squad).

F9 ve el regreso de Justin Lin como director, quien dirigió los capítulos tercero, cuarto, quinto y sexto de la serie cuando se transformó en un éxito global. La acción se extiende por todo el mundo: desde Londres hasta Tokio, desde América Central hasta Edimburgo, y desde un búnker secreto en Azerbaiyán hasta las calles repletas de Tblisi. En el camino, los viejos amigos resucitarán, los viejos enemigos regresarán, la historia se reescribirá y el verdadero significado de la familia se pondrá a prueba como nunca antes.

La película está protagonizada por Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris «Ludacris» Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel y Sung Kang, con la ganadora del Oscar® Helen Mirren y la ganadora del Oscar® Charlize Theron. F9 también presenta a la superestrella galardonada con el GRAMMY® Cardi B como el nuevo personaje de la franquicia Leysa, una mujer con una conexión con el pasado de Dom y un cameo de la sensación de l reggaet ó n Ozuna.

F9 e s produc i d a por Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend, y Samantha Vincent.

