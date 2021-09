MICRO TDH Y YANDEL LANZAN SU NUEVO SENCILLO «LAS OLAS»

Micro TDH, el artista venezolano que continúa escalando en la escena musical, se unió a la estrella del género urbano Yandel para el lanzamiento de su nuevo sencillo “Las Olas”.

Micro TDH quien se ha dado a conocer por ser versátil y llevar un sonido único, ha colaborado con otros importantes artistas del género como Myke Towers, con quien lanzo su anterior sencillo “El Tren”; superando más de 51M de vistas en Youtube y más de 32M de streams en Spotify.

“Las Olas”, es un tema cargado con un fuerte base de reggaetón, y una letra directa que fue escrita por Micro TDH, Yandel, Ovy on The Drums, Cristian Salazar y Adrian Pimentel. Mezclado por el reconocido Mosty y producido por el hit maker Ovy on the Drums quien agrega su inigualable sello. “Las Olas” también formará parte de lo que será el próximo album del artista.

“y quedarme a tu lado y que pasen las horas

sin ninguna prisa y sin demora

playa brisa el mar y las olas

vemos caer el sol mientras que tú me devoras

