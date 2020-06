Leo Dan habla sobre el éxito de su disco y los nuevos retos en su carrera

A sus 78 años, Leo Dan no tiene el más mínimo deseo de ponerle fin a su carrera musical; por el contrario, asegura que todos los días le gusta componer y está listo para los nuevos retos que puedan venir, además disfruta cada vez que recibe mensajes de sus seguidores que lo llenan de elogios, especialmente tras la publicación de su nuevo disco:

-“Celebrando a una leyenda. Parte 2”.

Además dice el artista argentino:

“Lo de leyenda no fue mi idea, pero luego de 56 años en este negocio creo que sirve bastante bien para captar la atención de nuevos seguidores”.

Temas emblemáticos como:

“Cómo te extraño mi amor”.

“Celia”.

“Te he prometido”.

“Esa pared”.

“Mary es mi amor”.

“Una calle nos separa”.

“Niña qué tienen tus ojos”.

“Cuando un amor”.

“Pero Raquel”.

“Libre, solterito y sin nada en dupla”.

Entre mucho otros, forman parte del recopilatorio. Pero este álbum es más que un repaso por sus éxitos, pues reúne tanto a legendarias como nuevas figuras de la música latina para compartir escenario como:

Río Roma.

Edwin Luna y La Trakalosa.

Natalia Jiménez.

Dr. Shenka.

Así que escucha uno de sus temas aquí:

Promesas cumplidas

Cuando era joven, Leo Dan juró que haría feliz a todos aquellos que lo rodearan y ahora asegura haber sido fiel a su palabra.

Señala el cantante:

“Creo que lo logro todos los días y cada vez voy incorporando nuevos amigos. Siempre estoy pendiente de las más de cien personas que trabajan conmigo y soy feliz cuando veo a nuevos artistas crecer. Todos aquellos que me acompañan en este disco, sobre todo los más jóvenes, dicen que han nacido por culpa de mis canciones y son ellos los que le brindan una fuerza maravillosa al álbum”.

Pero la experiencia de revivir sus temas más sonados también le ha servido para recordar la poca importancia que le otorgó a su carrera cuando apenas iniciaba el largo camino que hoy lo eleva como una de las más grandes figuras de la música latina.

Cuenta que el:

“Siempre llevo conmigo el verso de Antonio Machado que dice:

‘Caminante, no hay camino: se hace camino al andar’

Sin duda eso resume bien lo que he vivido y lo que continúo sintiendo hasta ahora. No he superado el cosquilleo ni la ansiedad que uno siente antes de subir al escenario, pero dios siempre está conmigo para sobrellevar todo”.

Revive uno de sus famosos temas aquí:

Nueva generación

El éxito de la cinta “Roma” dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón no solo sumó dos Globos de Oro y tres Oscar para Latinoamérica, sino que revivió :

-“Te he prometido”.

Sin duda uno de los temas más icónicos de Leo Dan.

Señala el cantante antes de aceptar la idea de que su música ha sido capaz de conquistar a varias generaciones en esta parte del mundo.

“Cada vez que subían al escenario a recoger los galardones sonaba la canción y tan solo eso bastó para que mi carrera recibiera un importante espaldarazo pues recién acaba de presentar la primera parte de este disco”.

Así que escucha su tema “Te he prometido” aquí:

Para el compositor de “Cuando me alejo de Lima” la música latinoamericana está en buenas manos y dice estar seguro de ello luego de haber compartido micrófono con jóvenes figuras que lo han dejado maravillado.

Así agrega el cantante:

“Muchos no pudieron estar por diversos compromisos pero cantantes como Carlitos Rivera, que tiene una potencia impresionante, El Bronco, entre otros son los que han hecho que este proyecto esté muy bien encaminado”.

Aunque la música de Leo Dan se ha adaptado a diversos géneros, lo cierto es que hasta el momento no ha hecho el salto al ritmo que ha conquistado la industria musical en la última década:

-El reguetón.

Añade con entusiasmo y asegurando que está hablando de un secreto que sorprenderá a muchos:

“Hay una química muy buena entre los chicos reguetoneros y yo. Me han pedido canciones en varias oportunidades, así que cuando todo vaya apaciguándose traeremos muchas sorpresas para nuestros seguidores. Eso sí, a pesar de estar en casa, no descansamos”.

Revive uno de sus famosos temas aquí:

Hoy más que nunca somos más conscientes de lo efímera que es nuestra existencia y a pesar de que esta es una idea que también ha estado rondando por la cabeza de Leo Dan durante las últimas semanas, él prefiere entenderlo de otra forma:

Dice entre risas y conquistado por el deseo de seguir alegrando la existencia de todos aquellos que reproducen una y otra vez sus icónicos temas que no han dejado de sonar a pesar del paso del tiempo:

“Es justo ahora que me suceden cosas que nunca antes había imaginado. No quiero pensar que estoy en el momento de despedirme, de hecho estoy en uno de los mejores momentos de mi vida y no puede perdérmelo”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...